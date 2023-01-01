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Subway Clash 3D

Subway Clash 3D

poki.com

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Subway Clash 3D, metrolara inmeniz ve kanalizasyon savaşında takımınıza liderlik etmeye hazırlanmanız gereken çok oyunculu bir nişancı oyunudur! Liderlik sıralamasında zirveye çıkmak için mümkün olduğunca çok sayıda rakibinizi vurun ve yok edin. Yol boyunca size yardımcı olacak birden fazla silah ve sağlık takviyesi alın. Poki'deki Subway Clash 3D mobil web üzerinde de çalışır, böylece çekim eğlencesini gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Freeway Interactive, Clash 3D serisiyle tanınır ve merkezi Rusya'dadır. Poki'de başka oyunlar da var: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D ve Airport Clash 3D

Web Sitesi: poki.com

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