Epik Fantezi MMORPG. Yükselecek düzinelerce Kahraman. Yüzlerce Patrona meydan oku. Dominion, Kahramanının Orduya liderlik etmesini bekliyor.

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