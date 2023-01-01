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Hero Wars

Hero Wars

hero-wars.com

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Epik Fantezi MMORPG. Yükselecek düzinelerce Kahraman. Yüzlerce Patrona meydan oku. Dominion, Kahramanının Orduya liderlik etmesini bekliyor.

Web Sitesi: hero-wars.com

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