Arcane Archer, tahmin ettiğiniz gibi bir okçu olarak oynadığınız fantastik bir macera oyunudur! Yayınızı ve okunuzu alın, canavar ordularına karşı savaşın ve tehlikeli engellerden kaçının. Her seviyenin sonunda sizi bekleyen büyülü bir yükseltme var. Bunlar size daha fazla sağlık, yüzen kalkanlar, buz okları ve daha fazlasını verebilir! Oyun, her oynadığınızda yeni, daha önce görülmemiş seviyeler oluşturacak şekilde tasarlandı, bu nedenle sizi her zaman yeni bir mücadele bekliyor. Arcane Archer'ın tehlikeli dünyasından geçebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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