M.Ö. Yay Yarışması, Nitrome tarafından oluşturulan, beceriye dayalı, yay atışlı bir okçuluk oyunudur. Okunuzu atmak için mükemmel açıyı ve gücü bulmak amacıyla sürükleyerek hedefleri hedefleyin! Yay Yarışmasında tonlarca seviye var! Vur ve kesin ol! Tüm seviyeleri tamamlamaya çalışın! Nihai okçu olmaya hazır mısın? Nişan almak için farenin sol tıklamasını sürükleyip bırakın. Ateş etmek için bırakın.B.C. Bow Contest, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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