Goober Shot

Goober Shot

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Web Sitesi: poki.com

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Goober Shot sizi diğer üç oyuncuya karşı heyecan verici çevrimiçi okçuluk savaşlarına atıyor! Yayını hazırla, oklarını keskinleştir, arenaya gir ve usta bir okçu olarak yeteneklerini ortaya çıkar. Unutmayın, her ok önemlidir! Nişan alırken, ateş ederken ve ustalıkla kaçarken hassasiyetinizi ve reflekslerinizi gösterin. Sıralamalarda yükselin, küresel liderlik tablolarında tırmanın ve kendinizi en iyi okçuluk şampiyonu olarak kanıtlayın. Diyardaki en büyük okçu olarak mı ortaya çıkacaksınız?

Web Sitesi: poki.com

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