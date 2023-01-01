Çok Oyunculu Oyunları Oynayın, Oluşturun ve Paylaşın. KoGaMa'daki oyunların tümü kullanıcılar tarafından oluşturulur, yani kendi dünyanızı inşa edebilirsiniz! Peki arkadaşlarınızla birlikte inşa edebilecekken neden tek başınıza inşa edesiniz? Arkadaşlarınızı KoGaMa'ya getirin ve birlikte harika dünyalar inşa edin, üstelik tamamen ücretsiz!.

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