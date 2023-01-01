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bonk.io

bonk.io

bonk.io

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Bonk, aynı anda sekiz oyuncuya kadar oynanabilen çok oyunculu bir fizik oyunudur. Rakiplerinizi seviyenin sınırından itin, ayakta kalan son kişi kazanır! Ayakta kalan son kişi veya takım bazlı maçlarda arkadaşlarınızla veya dünyanın herhangi bir yerinden herhangi biriyle savaşın. Bonk.io ham becerinin yanı sıra bir strateji oyunudur, kendinizi dikkatli bir şekilde konumlandırın ve gelen bir çarpışmadan kaçmak, düşmanlarınıza çarpmak kadar etkili olabilir! Hareket etmek için ok tuşlarını kullanın ve kendinizi ağırlaştırmak için X'i basılı tutun. Ağır olduğunuzda çok daha fazla momentuma sahip olursunuz, bu nedenle düşmanlara çok daha fazla darbe vurursunuz ve itilmeniz çok daha zorlaşır. Ama aynı zamanda çok daha az manevra kabiliyetine sahip olacaksınız! Kendi haritalarınızı kolayca oluşturmak için oyun içi seviye düzenleyiciyi kullanın ve ardından onlarla oynayın! Topluluk tarafından oluşturulan yüz milyonlarca özel haritada oynayın ve başkalarının da oynaması için kendi haritanızı yükleyin. Bir oyuna hızlı bir şekilde girmek için hızlı oyun özelliğini kullanın veya özel oyunlar oluşturup onu istediğiniz gibi ayarlayın. Bonkio yeni özellikler ve iyileştirmelerle sürekli olarak güncellenmektedir, bu nedenle sık sık tekrar kontrol edin! Ve hepsinden önemlisi - iyi eğlenceler!

Web Sitesi: bonk.io

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