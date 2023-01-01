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Jigsaw Explorer

Jigsaw Explorer

jigsawexplorer.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Birinci sınıf çevrimiçi yapbozlardan oluşan geniş bir seçki. Aileniz ve arkadaşlarınızla oynamak için çok oyunculu modu kullanın. Kendi fotoğraflarınızı kullanarak bulmacalar oluşturun ve paylaşın.

Web Sitesi: jigsawexplorer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jigsaw Explorer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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