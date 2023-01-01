WebCatalog
WordPlays

WordPlays

wordplays.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WordPlays çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulmacaları çözün, harflerinizden kelimeler yapın, kelime oyunları oynayın veya kelime bulmacalarını çözün. Scrabble® Bulmaca oyununu, Words with Friends®'i veya birçok kelime bulucumuzdan birini kullanarak herhangi bir kelime oyununu oynarken kazanın. Boggle, Text Twist, Sudoku ve diğer kelime oyunlarını oynayın veya kapsamlı sözlüğümüzde kelimelerin tanımlarını bulun.

Web Sitesi: wordplays.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WordPlays ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

Spell Bee

Spell Bee

spellingbeegame.org

WordleGame.org

WordleGame.org

wordlegame.org

Word Slide

Word Slide

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

Fast Typer 3

Fast Typer 3

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Amazing Word Fresh

Amazing Word Fresh

poki.com

NYT Spelling Bee

NYT Spelling Bee

nytimes.com

Word Finder

Word Finder

poki.com

Wordy Pop

Wordy Pop

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası