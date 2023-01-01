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WordleGame.org

WordleGame.org

wordlegame.org

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınırsız kelimeyle Wordle oynayın! Farklı dillerdeki 4 ila 11 harf arasındaki kelimeleri tahmin edin ve kendi bulmacalarınızı yaratın. 6 denemede gizli kelimeyi tahmin edebilir misiniz?

Web Sitesi: wordlegame.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, WordleGame.org ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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