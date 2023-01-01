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NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

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HER YERDE OYNA Her zaman, her yerde oynamak kolaydır. Giriş yaptığınız sürece herhangi bir cihazda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bulmacalarınız uygulamada ve web'de mevcut olacak. GÜNLÜK BULMACALAR Bulmaca: Uygulamadaki Bulmaca, New York Times gazetesinde her gün basılan bulmacanın aynısıdır. Pazartesiden cumartesiye zorluk derecesi artar. Pazar bulmacası orta seviyedir (ama en büyüğüdür). Mini Bulmaca: Mini, birkaç dakika içinde tamamlayabileceğiniz kısa bir bulmacadır; günün molalarında oynamak mükemmeldir. Mini'nin zorluğu hafta boyunca artmıyor ve daha basit ipuçları içeriyor. Spelling Bee: Güçlü renginizi karıştırmak mı? Spelling Bee oynayın ve 7 harfle kaç kelime oluşturabileceğinizi görün. Yeni Spelling Bee bulmacaları her gün sabah saat 3'te E.T.'de mevcuttur. MİNİ VE MIDI BULMACA PAKETLERİ Bu temalı bulmacaları indirin ve koleksiyonunuza ekleyin. Her paketteki ilk bulmaca ücretsizdir. Yeni paketleri kontrol ettiğinizden emin olun. GEÇMİŞ BULMACALAR Crossword aboneleri, geçmişi 1993 yılına dayanan arşivlerimizden Crossword ve Mini'yi oynayabilirler. ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLACAK ÖZELLİKLER Tek tek bulmaca karelerini, kelimeleri veya bulmacanın tamamını kontrol edin veya ortaya çıkarın ya da bulmacayı tamamlamanıza yardımcı olması için Otomatik Kontrolü açın. Koyu renk düzenimizin günün herhangi bir saatinde oynamasını sağlayın. Kendi hızınızda oynamak için kendinize zaman ayırın veya zamanlayıcıyı devre dışı bırakın. LİDER TABLOLARI Günlük Mini Bulmacayı tamamlayın ve çözme sürelerini arkadaşlarınızla karşılaştırın. Bu özelliğe erişmek için aboneliğe ihtiyacınız yok ancak hesabınız yoksa ücretsiz bir New York Times hesabı oluşturmanız gerekecek.

Web Sitesi: nytimes.com

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