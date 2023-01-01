12 MiniBattles, yerel maçlarda arkadaşlarınızla karşılaştığınız çok oyunculu bir parti savaş oyunudur. Onunla savaşmaya hazır mısın? Bir arkadaşınızı kapın ve fethetmeniz için 12 ayrı mini oyun içeren bu eğlenceli, çok oyunculu oyunda kimin zirveye çıktığını görün. Kimin tetikte kalabileceğini ve 12 MiniBattles'ın en büyük şampiyonu olabileceğini görmek için rastgele bir savaş vereceksiniz! 12 MiniBattles, Shared Dreams Studio tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: MiniBattles

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