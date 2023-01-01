Eşyalar üreterek soğukta ve açlıkta hayatta kalın! Kamp ateşi yakarak gecenin soğuğuna direnmek için mümkün olduğunca fazla kaynak toplayın, kendinizi besleyin ve tohum ekerek bahçenizi yaratın. Kılıç üretin, diğer oyunculara saldırın veya birlikte yaşamayı seçin!

Web Sitesi: starve.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Starve.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.