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Starve.io

Starve.io

starve.io

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Eşyalar üreterek soğukta ve açlıkta hayatta kalın! Kamp ateşi yakarak gecenin soğuğuna direnmek için mümkün olduğunca fazla kaynak toplayın, kendinizi besleyin ve tohum ekerek bahçenizi yaratın. Kılıç üretin, diğer oyunculara saldırın veya birlikte yaşamayı seçin!

Web Sitesi: starve.io

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