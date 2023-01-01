Dünya çapında milyonlarca oyuncunun keyif aldığı zanaat oyunu Little Alchemy, daha fazla eşya, harika yeni sanat tarzı ve harika müzikle geri döndü! Öğeleri karıştırın ve dünyayı sıfırdan yaratın! Komik açıklamalar eşliğinde heyecan verici öğeleri keşfedin ve devasa, yeni kütüphaneyi keşfederken kendinizi kaybedin!

Web Sitesi: littlealchemy2.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Little Alchemy 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.