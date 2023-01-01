Şut vuruş oyunu! Hücrenizi kontrol edin ve büyümek için diğer oyuncuları yiyin! Dünya çapında milyonlarca oyuncuyla oynayın ve en büyük hücre olmaya çalışın!

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