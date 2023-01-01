Tribals.io, hayatta kalmaya çalışan bir adayı işlediğiniz, madencilik yaptığınız, inşa ettiğiniz ve keşfettiğiniz çok oyunculu bir hayatta kalma oyunudur. Tribals, Minecraft, Rust ve ARK Survival gibi oyunlardan tanıdık mekanikleri bu ücretsiz ve oynaması kolay hayatta kalma oyununda birleştiriyor! Kendi üssünüzü kurmayı seçin ve adaya tek başınıza veya arkadaşlarınızla gidin! Tavukları kovalamaktan, ayılar tarafından kovalanmaktan devasa üsler inşa etmeye ve her türlü alet ve silahı üretmeye kadar yapılacak çok şey var. Kendi karakterinizi yaratın ve ne kadar süre hayatta kalabileceğinizi görmek için vahşi doğaya atlayın. Adayı keşfedin ama açlık ve susuzluk seviyelerinize dikkat edin, çok düşük olun ve... yani öğrenmek istemezsiniz! Toplanacak bir sürü farklı öğe ve daha da fazlası üretilecek, yapacak işleriniz asla bitmeyecek! Siz ve arkadaşlarınızın birlikte veya birbirinize karşı ne kadar süre hayatta kalabileceğinizi görün. Kabileler hem tek başına hem de başkalarıyla birlikte oynanabilir, o yüzden hemen katılın ve nasıl oynamak istediğinize karar verin! Adayı fethedip en iyi kabile haline gelebilir misiniz? Hareket: WASDJump: Space BarAna eylem: Sol Fare DüğmesiMikrofonu kullan: T tuşuna basınEnvanteri aç: SekmeMetin sohbetini kullan: EnterBuild menüsü: Sağ tıklamaTribals.io ONRUSH Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Venge.io! Tribals.io'yu Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Öğeler üreterek deneyim kazanabilirsiniz. Tab tuşuna basarak Crafting menüsüne erişin. Evet, yapabilirsiniz! Çok sayıda saç ve sakal stili arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca vücudun her bir bölümünün boyutunu değiştirebilir, saçını, sakalını ve ten rengini değiştirebilir, ayrıca dövmeler de ekleyebilirsin! Adanın etrafına dağılmış olarak alabileceğin iki tür eşya var. Düşen bir oyuncunun rastgele eşyalarla dolu çuvalının içindekiler olabilir ya da adada organik olarak büyüyen şeyler olabilir. Yenilebilir yapraklar, mısır, hindistancevizi, muz, çilek ve daha fazlasını bulmak için haritanın etrafında koşun! Ayrıca karşılaştığınız herhangi bir hayvanı avlayabilir ve derisini yüzebilirsiniz. Balta, kazma, meşale vb. gibi çeşitli yakın dövüş silahları mevcuttur. Ayrıca yay veya tabanca gibi menzilli silahlar da üretebilirsiniz. Veya eski kafalı hissediyorsanız yumruklarınızı kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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