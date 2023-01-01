Now.gg mobil bulut ile State of Survival: The Zombie Apocalypse'i ücretsiz çevrimiçi oynayın. İnsanlığın uygarlıklarının sonunu getiren zombi kıyametinin başlangıcından bu yana altı uzun ay geçti. Artık yalnızca siz ve en yakın arkadaşlarınızdan oluşan bir grup, bu şehrin sokaklarını dolduran sonsuz ölümsüz canavar ordularına karşı mücadele edebilir. Android için bu strateji hayatta kalma oyununda şehrinizin savunmasını zombi ordularına karşı oluşturun ve insanlarınızı hayatta tutun.

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