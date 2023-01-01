WebCatalog
Tiny Dangerous Dungeons

Tiny Dangerous Dungeons

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tiny Dangerous Dungeons çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tiny Dangerous Dungeons, hazine avlamak için zindanlarda ikamet ettiğiniz bir platform oyunudur. Bu piksel sanatı Metroidvania macerasında devasa bir zindanı keşfedebilir, tüyler ürpertici yaratıklarla yüzleşebilir, gizli güçlendiriciler toplayabilir ve arayışınızda size yardımcı olacak yeni beceriler kazanabilirsiniz. Topladığınız öğeler yeni geçitlerin kilidini açmanın anahtarı olabilir, bu nedenle her köşeyi ve bucağı keşfettiğinizden emin olun. Oyun 90'ların muhteşem monokromatik piksel sanatıyla tasarlandı, böylece oynarken nostaljiyi hissedebilirsiniz. Timmy'nin küçük tehlikeli zindanlarda hayatta kalmasına ve dünyanın en iyi hazine avcısı olmasına yardım edebilir misin? Profesyonel ipucu: Oyunu bitirdikten sonra güzel bir meydan okuma için Zamana Karşı Moduna göz atın. Hareket - Sol/Sağ ok Zıpla - X veya Boşluk ÇubuğuGiriş - Aşağı ok Minik Tehlikeli Zindanlar, Macera Adası tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlara göz atın: Heart Star, Super Dangerous Dungeons ve Total Party Kill! Poki'de Tiny Dangerous Dungeons'ı ücretsiz oynayabilirsiniz. Tiny Dangerous Dungeons, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tiny Dangerous Dungeons ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Super Dangerous Dungeons

Super Dangerous Dungeons

poki.com

Duke Dashington Remastered

Duke Dashington Remastered

poki.com

Poor Bunny

Poor Bunny

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Big Tower Tiny Square 2

Big Tower Tiny Square 2

poki.com

Tiny Pixel Knight - Idle RPG

Tiny Pixel Knight - Idle RPG

now.gg

Big Tower Tiny Square

Big Tower Tiny Square

poki.com

Tightrope Theatre

Tightrope Theatre

poki.com

Gobdun

Gobdun

poki.com

Deeeep.io

Deeeep.io

deeeep.io

Deeeep.io

Deeeep.io

poki.com

Blightborne

Blightborne

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası