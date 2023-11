Tiny Dangerous Dungeons, hazine avlamak için zindanlarda ikamet ettiğiniz bir platform oyunudur. Bu piksel sanatı Metroidvania macerasında devasa bir zindanı keşfedebilir, tüyler ürpertici yaratıklarla yüzleşebilir, gizli güçlendiriciler toplayabilir ve arayışınızda size yardımcı olacak yeni beceriler kazanabilirsiniz. Topladığınız öğeler yeni geçitlerin kilidini açmanın anahtarı olabilir, bu nedenle her köşeyi ve bucağı keşfettiğinizden emin olun. Oyun 90'ların muhteşem monokromatik piksel sanatıyla tasarlandı, böylece oynarken nostaljiyi hissedebilirsiniz. Timmy'nin küçük tehlikeli zindanlarda hayatta kalmasına ve dünyanın en iyi hazine avcısı olmasına yardım edebilir misin? Profesyonel ipucu: Oyunu bitirdikten sonra güzel bir meydan okuma için Zamana Karşı Moduna göz atın. Hareket - Sol/Sağ ok Zıpla - X veya Boşluk ÇubuğuGiriş - Aşağı ok Minik Tehlikeli Zindanlar, Macera Adası tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlara göz atın: Heart Star, Super Dangerous Dungeons ve Total Party Kill! Poki'de Tiny Dangerous Dungeons'ı ücretsiz oynayabilirsiniz. Tiny Dangerous Dungeons, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

