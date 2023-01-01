Cut the Rope 2'de son derece eğlenceli, şeker dolu bulmacaları çözün! Bu rekor kıran devam oyunu, sizi Om Nom'u tamamen yeni seviyelerde beslemeye davet ediyor. Adaylar en akıllara durgunluk veren görevlerde size yardımcı olacak. Engelleri ateşe vermek ve yok etmek için Zencefil'i etkinleştirin!

Web Sitesi: poki.com

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