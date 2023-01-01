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Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

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Brain Test: Tricky Puzzles, birçok zorlu bilmece ve bulmaca içeren bir bulmaca oyunudur. Oyuncuyu kandırmak ve beyninizi test etmek için tasarlanmış 275'in üzerinde beyin alay seviyesi vardır. Bu bilmeceleri çözmek için ayaklarınızın üzerinde ve kalıpların dışında düşünün. Ekranda gördüğünüz her şey sorunu çözmek için kullanılabilir. Brain Test'teki tüm eğlenceli sorular aklınızı başınızdan alacak! Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi kullanın. Brain Test: Zor Bulmacalar, Unico Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka oyunları da var: Who Is?, Brain Test 2: Tricky Stories, Word City Crossed, Word City Uncrossed ve 4 Pics 1 Word. Brain Test: Tricky Puzzles'da 275 seviye var.

Web Sitesi: poki.com

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