Jelly Venture, köpeğiyle yeniden bir araya gelmek isteyen bir şekil değiştirici olduğunuz bir platform oyunudur. Kendinizi jöle haline getirme ve istediğiniz zaman karşıya geçme yeteneğine sahipsiniz. Karakteriniz otomatik olarak ileri doğru koşacaktır, zıplamak ve bir yüzeye yapışmak için parmağınızı veya fare imlecinizi oyun alanı boyunca sürükleyip bırakmanız gerekir. Ayrıca çok dar açıklıklardan ve tünellerden geçme yeteneğiniz de var. Ancak büyük güç, büyük sorumluluğu da beraberinde getirir ve dikkatli olmazsanız kendinizi bazı zorlu durumların içinde bulabilirsiniz! Sıkıştığınız bir platformdan inmek için kendinizi platformdan atıp başka bir güvenli platforma inmeniz gerekiyor. Sivri uçlardan, tuzaklardan, sudan ve diğer çevresel tehlikelerden kaçının. Paraları ve yıldızları toplayarak harika görünümlere ve özelleştirme seçeneklerine harcayabilirsiniz. Benzersiz görsel atmosfer anlayışına sahip çeşitli farklı dünyalar var. Jelly Venture'daki her dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Jelly Venture, Terminarch Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka eğlenceli arcade ve çok oyunculu beceri oyunları da var: JollyWorld, suşi partisi, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture, sevimli köpek yavrusu Nala ile yeniden bir araya gelme arayışına çıkan Youtuber Jelly'yi kontrol etmenizi sağlar. En son gönderilerine, tweet'lerine ve müziklerine göz atın. Jelly Venture'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Jelly Venture, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynatılabilir.

Web Sitesi: poki.com

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