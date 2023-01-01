Slime Laboratory 2, gizemli bir laboratuvarda sümüksü bir yolculuğa çıktığınız fizik tabanlı platform oyununun devamıdır. Gördüğünüz tüm tuzaklardan ve tehlikelerden kaçının, boşluklardan geçin, sert yüzeylere tutunun ve yüksek platformlara tırmanın! Damalı bitişe güvenli bir şekilde ulaşmak için çeşitli tehlikeli engelleri gizlice aşmak için ne gerekiyorsa yapın. Yolda gördüğünüz her diski almayı unutmayın. Slime Laboratory 2 ayrıca yeni biyomlar, yeni oyun mekaniği ve hatta slime özelleştirmesi de ekliyor. Zor bir duruma hazır mısınız?Hareket - Sol/Sağ oklarZıpla - Yukarı okAşağı - Aşağı okSlime Laboratory 2, Neutronize tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer klasik ve flash oyunlarını oynayın: Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower ve Slime PizzaSlime Laboratory 2'yi Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Slime Laboratory 2 yalnızca şimdilik bilgisayarınız.

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