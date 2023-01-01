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Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

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Slime Laboratory, gizemli bir laboratuvarda sümüksü bir yolculuğa çıktığınız fizik tabanlı bir platform oyunudur. Gördüğünüz tüm tuzaklardan ve tehlikelerden kaçının, boşluklardan geçin, sert yüzeylere tutunun ve yüksek platformlara tırmanın! Damalı bitişe güvenli bir şekilde ulaşmak için çeşitli tehlikeli engelleri gizlice aşmak için ne gerekiyorsa yapın. Yolda gördüğünüz her diski almayı unutmayın. Kırmızı disketler 500 puan, mavi 200 puan ve siyah disketler 100 puan verir. Bu zorlu duruma hazır mısın? Slime Laboratuvarı toplam on beş seviyeye sahiptir, hepsini ölmeden bitirebilir misin? Hareket - Sol/Sağ oklarZıpla - Yukarı okAşağı - Aşağı okSlime Laboratuvarı Neutronize tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer klasik oyunlarını da oynayın: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower ve Slime PizzaPoki'de Slime Laboratory'yi ücretsiz oynayabilirsiniz. Slime Laboratory şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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