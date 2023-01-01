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Slime Road

Slime Road

poki.com

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Slime Road, mücevher kazanmak için renkli çemberlerin içinden atladığınız seviye tabanlı, boya dolu bir beceri oyunudur. Aynı zamanda Sling Drift, Pick Me Up, Spill It ve daha fazlasını yapan Deliciouspill tarafından yaratıldı. Yolun sonunda ekstra puan almak için hedefe doğru zıplayın. Bu hızlı aksiyonlu atlama macerasında Slime Road'da rahat bir şekilde ilerleyin! Bu renkli beceri oyununun sizi saatlerce eğlendireceği kesin. Poki'deki Slime Road'da her seviye, fethetmen için yeni bir balçık dolu mücadeleyi beraberinde getiriyor! Ok tuşları - MoveSlime Road, ABD merkezli Deliciouspill tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Sling Drift, Pick Me Up, Spill It ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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