One More Bounce, One More Line, One More Dash ve daha fazlasının yaratıcıları SMG Studios'un sunduğu bir beceri oyunudur! Avatarınızı her seviyede zıplamaya yönlendirmek için doğru açıda bir çizgi çizin. Ustalığınızı göstermek için tüm elmasları toplamaya çalışın! Ama dikkat et; pembe sınıra ulaşırsanız koşunuz biter. 100'den fazla seviye ve çeşitli oyun modlarıyla One More Bounce on Poki sizi saatlerce eğlendirecek. One More Bounce oynayın ve yeni temaların ve avatarların kilidini açın. Kontroller: Fare - Bir çizgi çizmek için tıklayın ve sürükleyin Boşluk Çubuğu - Menüde gezinin Yaratıcı hakkında: One More Bounce, Melbourne, Avustralya merkezli SMG Studios'un One More serisinin üçüncü bölümüdür. Seri ayrıca One More Dash ve One More Line'dan oluşuyor. Onlar aynı zamanda Super One More Jump, Thumb Drift ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, One More Bounce ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.