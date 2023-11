Dumb Ways to Die 3: Dünya Turu, becerilerinizi test edecek 5 eğlenceli mini oyundan oluşuyor! Başlangıçta Metro Trains Melbourne ve Avustralya Toplu Taşıma şirketi tarafından insanlara güvenliği öğretmek için geliştirildi ve Ölmenin Aptal Yolları serisinin üçüncüsüdür. Dumb Ways to Die 3: World Tour'da tehlikelerle dolu bir kasaba olan Dumbville'in merkezinde bulunuyorsunuz. Dumbville'in bozuk ve tehlikeli evlerini onarmak için mini oyunlar oynayarak para kazanın. Tehlike her yerde, ancak Poki'de Dumb Ways to Die 3: World Tour oynayarak günü kurtarabilir ve Dumbville'i güvende tutabilirsiniz!Kontroller:Ok tuşları - MoveSpace - Zıplama/uçmaYaratıcı hakkında:Dumb Ways to Die 3: Dünya Turu oluşturuldu Avustralya merkezli Metro Trains Melbourne tarafından. Onlar aynı zamanda Dumb Ways to Die ve Dumb Ways to Die 2: The Games'in de yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

