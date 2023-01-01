WebCatalog
Dumb Ways To Die 3: World Tour

Dumb Ways To Die 3: World Tour

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dumb Ways To Die 3: World Tour çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dumb Ways to Die 3: Dünya Turu, becerilerinizi test edecek 5 eğlenceli mini oyundan oluşuyor! Başlangıçta Metro Trains Melbourne ve Avustralya Toplu Taşıma şirketi tarafından insanlara güvenliği öğretmek için geliştirildi ve Ölmenin Aptal Yolları serisinin üçüncüsüdür. Dumb Ways to Die 3: World Tour'da tehlikelerle dolu bir kasaba olan Dumbville'in merkezinde bulunuyorsunuz. Dumbville'in bozuk ve tehlikeli evlerini onarmak için mini oyunlar oynayarak para kazanın. Tehlike her yerde, ancak Poki'de Dumb Ways to Die 3: World Tour oynayarak günü kurtarabilir ve Dumbville'i güvende tutabilirsiniz!Kontroller:Ok tuşları - MoveSpace - Zıplama/uçmaYaratıcı hakkında:Dumb Ways to Die 3: Dünya Turu oluşturuldu Avustralya merkezli Metro Trains Melbourne tarafından. Onlar aynı zamanda Dumb Ways to Die ve Dumb Ways to Die 2: The Games'in de yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dumb Ways To Die 3: World Tour ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Fireboy and Watergirl 3

Fireboy and Watergirl 3

poki.com

Table Tennis World Tour

Table Tennis World Tour

now.gg

Golf King - World Tour

Golf King - World Tour

now.gg

Golf Impact - World Tour

Golf Impact - World Tour

now.gg

Nitro Nation World Tour

Nitro Nation World Tour

now.gg

Phase 10: World Tour

Phase 10: World Tour

now.gg

Mini GOLF Tour: Clash & Battle

Mini GOLF Tour: Clash & Battle

now.gg

Mini Town Horror Granny House

Mini Town Horror Granny House

now.gg

2 3 4 Player Mini Games

2 3 4 Player Mini Games

now.gg

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

Baby Panda Earthquake Safety 3

Baby Panda Earthquake Safety 3

now.gg

Lollipop World : match 3 mania

Lollipop World : match 3 mania

now.gg

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası