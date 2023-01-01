Dinamoları zafere taşı! Bu çok oyunculu macerada Jovani size nasıl güçlü bir Dinamo Kaptanı olunacağını öğretecek. Menza'yı yenmek için Tailton'ın çığ, baloncuk patlaması ve su patlaması saldırılarını serbest bırakın. Ardından Kikflick, Snorky veya Torchip'i Dynamons World'deki takımınıza katılmaya davet edin!

Web Sitesi: poki.com

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