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Dodge Blast

Dodge Blast

poki.com

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Dodge Blast, BUN GUN tarafından geliştirilen bir arcade oyunudur. Bu oyunda en sevdiğiniz uzay gemisini seçebilir, tuhaf uzaylı yaratık kümelerini patlatarak ilerleyebilir, silah yükseltmeleri toplayabilir ve galaksiler arası patronlarla yüzleşebilirsiniz. Dodge Blast, Space Invaders gibi klasiklerle aynı çizgidedir ancak kombolar, zincirleme saldırılar ve özel güçlerle yüksek puanınızı artırmanıza izin vererek işleri bir adım daha ileri götürür! Bu heyecan verici sonsuz galaksi macerasına hazır mısınız? Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Ateş - Boşluk çubuğu Özel saldırı - (Basılı tutun) Boşluk çubuğu Dodge Blast, BUN GUN tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer sıradan atari oyunlarını oynayın: Hoppenhelm

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