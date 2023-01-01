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Cave Blast

Cave Blast

poki.com

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Cave Blast, birçok oynanabilir karakterin yer aldığı hızlı tempolu bir atış oyunudur. Yarasaları ve diğer canavarları vurun! Bu aksiyon oyunu sizi aynı anda uçmaya ve silahınızı ateşlemeye cesaretlendiriyor. Yetenekli bir domuz, köpek, vampir veya elf olarak oynayabilirsiniz. Bir penguen veya arı yardımcısı ile başlayın veya özel bir güç seçin! Bu oyunu oynayarak tüm gün bilgisayarı dolaştırmaya hazır olun! Domuz kartınızı etkileşim kurmak istediğiniz karta doğru hareket ettirin. Hareket Ettirin - Ok Tuşları, WASD veya istediğiniz kart yuvasına dokunun Cave Blast, Snoutup Games tarafından oluşturuldu. Diğer domuz oyunlarını Poki'de oynayın: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom ve Ninja Shurican

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cave Blast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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