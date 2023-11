A Pretty Odd Bunny, gizlice domuzları avlayan ve yiyen bir tavşan olduğunuz gizli bir platform oyunudur. Her seviyede, tavşan topluluğunuzun diğer üyeleri tarafından görülmeden yakalamanız gereken bir domuz vardır. Zıplayın, çömelin, çalıların arkasına saklanın, ağaç gövdelerinin altına girin ve diyetinizi gizli tutmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Farklı benzersiz dünyalarda onlarca renkli ama tehlikeli seviyeyi oynayın, gizli paraları toplayın, ekstra zorlukların ve sürprizlerin kilidini açın ve eğlenin! A Pretty Odd Bunny'deki her domuzu yiyebilir ve her gizli parayı toplayabilir misin? Pretty Odd Bunny, AJ Ordaz tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! A Pretty Odd Bunny'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. A Pretty Odd Bunny'yi bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, A Pretty Odd Bunny ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.