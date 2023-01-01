Yeah Bunny!

Evet Tavşan! büyülü bir retro piksel dünyasında maceracı bir tavşan olarak oynadığınız, RGBDev'in keyifli bir arcade oyunudur. Havuçları, yıldızları ve anahtarları toplamak için her 8 bitlik seviyede koşun, zıplayın ve tırmanın. Benzersiz karakterler ve düşmanlarla dolu daha fazla dünyanın kilidini açın. Basit, tek dokunuşlu kontrollerle Evet Tavşanı oynayın! Poki'de ve en iyi zıplayan kahraman olduğunuzu kanıtlayın! Kontroller: Boşluk/fare tıklaması - Atla Yaratıcı hakkında: Evet Tavşan! Polonya merkezli Adrian Zarzycki tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

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