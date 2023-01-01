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Card Hog

Card Hog

poki.com

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Card Hog, SnoutUp Games tarafından oluşturulan bir zindan paletli kart oyunudur. Sonsuz zindanlarda bir yolculuğa çıkın, ganimet toplayın ve slime'lar, şövalyeler, zombiler, uzaylılar ve vampirler gibi düzinelerce benzersiz düşmana karşı sıra tabanlı savaşlarla savaşın! Oyun akışını değiştirmek ve kalıcı yükseltmelerle hayatta kalma şansınızı artırmak için deste oluşturmayı kullanabilirsiniz. Esprili etkileşimler, harika güçlendirmeler, heyecan verici boss savaşları ve çok daha fazlasıyla dolu keşfedilecek yüzden fazla kart var! Bu oyunu oynayarak tüm gün bilgisayarı dolaştırmaya hazır olun! Domuz kartınızı etkileşim kurmak istediğiniz karta doğru hareket ettirin. Hareket ettirin - Ok Tuşları, WASD veya istediğiniz kart yuvasına dokunun Kart Domuzu, Snoutup Games tarafından oluşturuldu. Diğer tatlı domuz oyunlarını Poki'de oynayın: Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom ve Ninja Shurican

Web Sitesi: poki.com

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