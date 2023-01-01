Bir sonraki Shurican Ninjası mısınız? Seviyeden seviyeye, meydan okumaya veya sonsuz modda ilerlemek için engelleri ve daha fazlasını aşın. Daha iyi kıyafetler ve silahlar almak için kullanabileceğiniz puanlar kazanmak amacıyla bu Flappy Bird benzeri oyunda ninjanızı güvenli bir yere yönlendirin. Ateşli kenarlara dikkat edin; karşılaşacağınız engeller kadar onlar da tehlikelidir! Kontroller: Fare/klavye tıklaması - Atla Yaratıcı hakkında: Ninja Shurican, Litvanya merkezli SnoutUp Games tarafından yaratılmıştır. SnoutUp Games'i kung-fu dövüşü Iron Snout, domuz temalı nişancı Cave Blast, beat-'em-up Bacon May Die (aynı zamanda domuz temalı) ve kılıç dövüşü yapan domuz dövüşçüsü domuz kıyıcı oyunlarından biliyor olabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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