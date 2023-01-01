WebCatalog
Ninja Shurican

Ninja Shurican

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ninja Shurican çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir sonraki Shurican Ninjası mısınız? Seviyeden seviyeye, meydan okumaya veya sonsuz modda ilerlemek için engelleri ve daha fazlasını aşın. Daha iyi kıyafetler ve silahlar almak için kullanabileceğiniz puanlar kazanmak amacıyla bu Flappy Bird benzeri oyunda ninjanızı güvenli bir yere yönlendirin. Ateşli kenarlara dikkat edin; karşılaşacağınız engeller kadar onlar da tehlikelidir! Kontroller: Fare/klavye tıklaması - Atla Yaratıcı hakkında: Ninja Shurican, Litvanya merkezli SnoutUp Games tarafından yaratılmıştır. SnoutUp Games'i kung-fu dövüşü Iron Snout, domuz temalı nişancı Cave Blast, beat-'em-up Bacon May Die (aynı zamanda domuz temalı) ve kılıç dövüşü yapan domuz dövüşçüsü domuz kıyıcı oyunlarından biliyor olabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ninja Shurican ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Iron Snout

Iron Snout

poki.com

Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

Bacon May Die

Bacon May Die

poki.com

Iron Snout

Iron Snout

now.gg

Chicken Sword: Ninja Master

Chicken Sword: Ninja Master

poki.com

Cave Blast

Cave Blast

poki.com

Hop Chop

Hop Chop

poki.com

Fruit Ninja

Fruit Ninja

poki.com

Parakite Ninja

Parakite Ninja

poki.com

Flappy Bird

Flappy Bird

poki.com

Final Ninja

Final Ninja

poki.com

Arcane Archer

Arcane Archer

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası