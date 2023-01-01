WebCatalog
Space Thing

Space Thing

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Space Thing çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Space Thing, uzayda hakimiyet için savaştığınız uzay temalı bir atış oyunudur. Hızlı tempolu, acımasız bir arcade deneyiminde zorlu AI rakiplerine karşı reflekslerinizi test edin. Oyunu oynarken tonlarca karakter görünümünün kilidini açacaksınız. Gördüğünüz her güçlendirmeyi kullandığınızdan emin olun ve uzayda hayatta kalma konusunda iyi olmak istiyorsanız kalkanınızı düzenli olarak kullanın. Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için İstilacılar moduna göz atın. Arkadaşlarınıza karşı yerel çok oyunculu oynamayı da unutmayın. Bu yüzden Space Thing'i arkadaşlarınızla paylaşmayı ve eğlenmeyi unutmayın! Hareket - WAD veya Ok tuşları Ateş - H veya Z Anahtar hedefi - J veya XSspace Thing, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Poki'de diğer gündelik ve eğlenceli bulmaca oyunlarını oynayın: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike ve Squish MachineSpace Thing'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Space Thing, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir. .

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Space Thing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Squish Run

Squish Run

poki.com

Castle Pals

Castle Pals

poki.com

Spike Buddies

Spike Buddies

poki.com

Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

Squish Machine

Squish Machine

poki.com

Battle Forces

Battle Forces

poki.com

Space Ballz

Space Ballz

poki.com

Narrow.One

Narrow.One

poki.com

Archer Castle

Archer Castle

poki.com

Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Buddies

poki.com

Blockpost

Blockpost

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası