Space Thing, uzayda hakimiyet için savaştığınız uzay temalı bir atış oyunudur. Hızlı tempolu, acımasız bir arcade deneyiminde zorlu AI rakiplerine karşı reflekslerinizi test edin. Oyunu oynarken tonlarca karakter görünümünün kilidini açacaksınız. Gördüğünüz her güçlendirmeyi kullandığınızdan emin olun ve uzayda hayatta kalma konusunda iyi olmak istiyorsanız kalkanınızı düzenli olarak kullanın. Eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için İstilacılar moduna göz atın. Arkadaşlarınıza karşı yerel çok oyunculu oynamayı da unutmayın. Bu yüzden Space Thing'i arkadaşlarınızla paylaşmayı ve eğlenmeyi unutmayın! Hareket - WAD veya Ok tuşları Ateş - H veya Z Anahtar hedefi - J veya XSspace Thing, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Poki'de diğer gündelik ve eğlenceli bulmaca oyunlarını oynayın: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike ve Squish MachineSpace Thing'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Space Thing, bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir. .

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