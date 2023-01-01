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Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

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Flipchamps Dual Strike, Brad Erkkila tarafından oluşturulan 2 oyunculu bir aksiyon oyunudur. Bu galaksiler arası yarışmada gücünüzü göstererek değerinizi kanıtlamanız gerekiyor. Kaybedenlerin gezegenleri yok edilecek, bu yüzden çok hızlı olmanız gerekiyor. Enerji toplamak için ekranın dört köşesindeki platformlar arasında atlayın. Gücünüz yüklendikten sonra rakibinize özel saldırınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu yarışmayı kazanmak için gerekenlere sahip misiniz? Oyuncu 1Hareket - WASDAttack - C ve VPlayer 2Hareket - Ok tuşlarıSaldırı - K ve LFlipchamps Dual Strike, Brad Erkkila tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Castle Pals ve Squish Machine

Web Sitesi: poki.com

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