Squish Run, güçlü yumruklarınızla yolunuzdaki engelleri kırıp açmanıza ve yaklaşan ezme makinesinden kaçınmanıza izin verdiğiniz bir arcade platform oyunudur. Amacınız ister bir canavar ister bir tuğla duvar olsun, önünüze çıkan her şeyi parçalamak, böylece korkunç yumuşak kaderden kaçabilirsiniz. Bu hızlı tempolu heyecanı deneyimlemek için tek başınıza oynayın veya bir arkadaşınızla yerel olarak işbirliği yapın. Para toplayın ve bunları yeni harika ve renkli karakterlerin kilidini açmak için harcayın. Squish Run'daki her seviyeyi bitirebilir misin? Hareket - Sol/Sağ ok tuşlarıZıpla - Yukarı ok tuşuYumruk - M veya Boşluk ÇubuğuSquish Run, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Poki'de diğer gündelik ve eğlenceli bulmaca oyunlarını oynayın: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals ve Flipchamps Dual StrikeSquish Run'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Squish Run, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

