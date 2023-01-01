WebCatalog
Squish Machine

Squish Machine

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Squish Machine çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Squish Machine, Brad Erkkila tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Bu oyunda iki yatay kazık tuzağı arasında ezilmeden önce uçmanız ve bitir düğmesine basmanız gerekiyor. Havaya yükselmek ve herhangi bir tuzağa dokunmadan düğmeye doğru ilerlemek için ok tuşlarına art arda basın. Harika karakterlerin kilidini açmak için yol boyunca paraları toplayın. Eğer bir mücadeleyi tercih ediyorsanız, uçuş becerilerinizi sergileyebileceğiniz ve puanınızla övünebileceğiniz süreli bir mod da bulunmaktadır. Devam et ve bir şans ver! Makineyi devre dışı bırakacak bir düğme olduğunda makineye kızmanıza gerek yok. Hareket Et - Ok tuşları Seç - Boşluk çubuğu Duraklat - EscapeSquish Machine 2, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Castle Pals, Flipchamps Dual Strike ve Squish Machine.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Squish Machine ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Squish Run

Squish Run

poki.com

Castle Pals

Castle Pals

poki.com

Space Thing

Space Thing

poki.com

Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

Spike Buddies

Spike Buddies

poki.com

Flying Car Simulator

Flying Car Simulator

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Cactu-Sama

Cactu-Sama

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası