Squish Machine, Brad Erkkila tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Bu oyunda iki yatay kazık tuzağı arasında ezilmeden önce uçmanız ve bitir düğmesine basmanız gerekiyor. Havaya yükselmek ve herhangi bir tuzağa dokunmadan düğmeye doğru ilerlemek için ok tuşlarına art arda basın. Harika karakterlerin kilidini açmak için yol boyunca paraları toplayın. Eğer bir mücadeleyi tercih ediyorsanız, uçuş becerilerinizi sergileyebileceğiniz ve puanınızla övünebileceğiniz süreli bir mod da bulunmaktadır. Devam et ve bir şans ver! Makineyi devre dışı bırakacak bir düğme olduğunda makineye kızmanıza gerek yok. Hareket Et - Ok tuşları Seç - Boşluk çubuğu Duraklat - EscapeSquish Machine 2, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Castle Pals, Flipchamps Dual Strike ve Squish Machine.

Web Sitesi: poki.com

