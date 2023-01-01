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Hoppenhelm

Hoppenhelm

poki.com

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Hoppenhelm, BUN GUN tarafından oluşturulan sıradan bir macera oyunudur. Siz kendi kalesi Dunkelburg'un zindanının derinliklerinde kaybolan Sör Hoppenhelm'siniz. Mümkün olduğu kadar çok para ve zenginlik toplarken zıplamalı, engellemeli ve keserek zirveye çıkmalısınız. Zamanlamanıza dikkat edin çünkü bu oyunda zemin gerçekten lavlarla kaplı. Ancak endişelenmeyin, kazandığınız paraları Sör Hoppenhelm'i daha güçlü ve daha esnek hale getirmek için harcayabilirsiniz. Ayrıca farklı yeteneklere ve hatta yeni silahlara sahip yeni müttefiklerin kilidini açabilirsiniz. Zirveye çıkabilir misin? Atlamaya devam edin ve şüpheli döşemelere çok fazla zaman harcamayın. Saldırı - Sol ok tuşuZıpla - Sağ ok tuşuKalkan - Yukarı ok tuşuHoppenhelm, BUN GUN tarafından geliştirilmiştir. Bu onların Poki'deki ilk oyunları.

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