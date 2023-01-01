Drill Up, zeminde ilerleyerek en yüksek puanı ayarlamanız gereken bir beceri oyunudur! Drill Up, UAB Applava tarafından oluşturuldu. Dünyanın çekirdeğine doğru ilerleyin ve biraz para toplamaya çalışın, ancak dikkatli olun, magma altınızda yükseliyor. Lavları delecek kadar hızlı olun ve ıskalarsanız çıkrıkları hedeflediğinizden emin olun. , başaramayacaksın. Tüm karakterlerin kilidini açın ve ilerleyin, yeni bir rekor kırın ve 1 numaralı Detaylandırma ustası olun! Kontroller: Boşluk / Tıklama - atlama Yaratıcı hakkında: Detaylandırma, UAB Applava tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: poki.com

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