Eagle Ride hızlı tempolu bir beceri oyunudur. Ormanda uçan bir kartalın sırtındasınız. Kuşunuz hayatta kalamayacağı için ağaçlara veya diğer sütunlara çarpmamaya dikkat edin. Ağaçların arasından ilerleyin ve yüksek bir puan alın! Aralarından seçim yapabileceğiniz üç mod vardır: klasik, çılgın ve hardcore. Kartalınız için özel bir yeteneğin kilidini açmak amacıyla değerli taşlar toplayabilirsiniz. Oyun, ekrandaki hızlı aksiyona uygun, yüksek tempolu bir müzik içeriyor. Yüksek bir puan ayarlayabilir misiniz? Sola yönlendir - sol ok Sağa yönlendir - sağ okEagle Ride, Poki'deki Supergun ve Angry Zombie oyunlarıyla da tanınan Aron Sommer tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eagle Ride ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.