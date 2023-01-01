Çarpmadan boruların üzerinden uçun! Bu son derece bağımlılık yaratan atari oyunu dünya çapında bir Flappy Bird çılgınlığını doğurdu. Her boru setinden süzülmek için hızlı tepki vermelisiniz. Uçmaya devam etmek ve yüksek bir puan almak için her hareketi mükemmel şekilde zamanlayın!

Web Sitesi: poki.com

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