WebCatalog
Flappy Bird

Flappy Bird

poki.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çarpmadan boruların üzerinden uçun! Bu son derece bağımlılık yaratan atari oyunu dünya çapında bir Flappy Bird çılgınlığını doğurdu. Her boru setinden süzülmek için hızlı tepki vermelisiniz. Uçmaya devam etmek ve yüksek bir puan almak için her hareketi mükemmel şekilde zamanlayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flappy Bird ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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