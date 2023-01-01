Fidget Spinner High Score

Kazanmak için döndürün ve asla durmayın! Bu atari oyunu momentumda ustalaşmakla ilgilidir. Hızlı bir hareketle başlayın ve oyuncağı döndürmeye devam etmeye çalışın. Hızınızı yükseltebilir ve yeni çıkartmalar satın alabilirsiniz. Yeni bir fidget spinner yüksek puanı belirleyin!

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