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FlappyBird.io

FlappyBird.io

flappybird.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Flappy Bird'ü burada ücretsiz çevrimiçi oynayın. Başlamak için ekrana tıklayın veya boşluk çubuğunu kullanın. Kuşu boruya çarpmadan mümkün olduğu kadar uzağa uçurun.

Web Sitesi: flappybird.io

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