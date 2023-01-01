Flappy Bird'ü burada ücretsiz çevrimiçi oynayın. Başlamak için ekrana tıklayın veya boşluk çubuğunu kullanın. Kuşu boruya çarpmadan mümkün olduğu kadar uzağa uçurun.

Web Sitesi: flappybird.io

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