Giraffe Winter Sports Simulator

Hiç kayak rampasından aşağı kayan bir zürafa gördünüz mü? Bu oyunda bunu başaracaksınız! Amaç basit; zürafanızı gidebildiği kadar ileri götürün! Zürafanız havada uçup takla atarken bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Zürafanızın bir şampiyona özgü niteliklere sahip olduğunu kanıtlamak ister misiniz? İki oyunculu oyun modunda arkadaşlarınızla yarışın. Kontroller: Boşluk veya fare tıklaması - Uç

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