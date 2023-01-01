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Subway Surfers

Subway Surfers

poki.com

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Subway Surfers klasik bir sonsuz koşucu oyunudur. Metrolarda sörf yapan ve huysuz Müfettiş ve köpeğinden kaçmaya çalışan Jake olarak oynuyorsunuz. Bu sonsuz koşu oyununda gidebildiğiniz kadar ileri gitmek için trenleri, tramvayları, engelleri ve daha fazlasını atlatmanız gerekecek. Subway Surfers'ta her seferinde daha ileri gitmenize yardımcı olacak güçlendirmelerin ve özel donanımların kilidini açmak için para toplayın. Ayrıca, madeni paralar farklı karakterlerin ve tahtaların kilidini açmak için kullanılabilir. Anahtarlarınızla karakterleri özelleştirebilir ve uçan kaykaylarınızı özel güçlerle yükseltebilirsiniz. Size anahtarları verdikleri için ödülleri tamamlamayı unutmayın. 'MyTour'da günlük Kelime Avlarını tamamlayarak ödüller toplayabilirsiniz. Ayrıca orada görevler de bulabilirsiniz. Subway Surfers, 2012 yılında Kiloo ve Sybo tarafından yaratıldı. Ve bugüne kadar en popüler çevrimiçi oyunlardan biri!Subway Surfers HTML5'e geçti, böylece oyunu artık cep telefonunuzda ve tabletinizde tarayıcınız ve Poki'ye özel olarak çevrimiçi olarak oynayabilirsiniz. . Bunun yanı sıra, PC'nizde Subway Surfers oynamanın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz. Oyunu indirmeden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Subway Surfers'a benzer oyunlarla ilgileniyorsanız Koşu Oyunlarımıza bir göz atın. Burada Poki'de sörf yapmanın tadını çıkarın! Subway Surfers Dünya Turu Singapur'da devam ediyor! Körfezdeki muhteşem Bahçeleri seyredin, hareketli iş bölgesinin yakınındaki parkta bulunan muhteşem Merlion Heykeli'nde sörf yapın, uzakta Singapur Flyer kulesi yükselirken Botanik Bahçeleri'nin güzel doğasından geçerken derin bir nefes alın. Bu oyunu Poki'de klavyenizi kullanarak oynarsınız: Evet! Oyunu indirmenize gerek kalmadan tarayıcınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Subway Surfers'ı klavyenizi ve farenizi kullanarak oynayın. PC'nizden tam ekran moduna bile erişebilirsiniz. Subway Surfers, Danimarka merkezli Kiloo ve Sybo tarafından yaratılmıştır. Subway Surfers, Sybo Games'e (2021) göre 1,8 milyar indirmeyle rekor seviyeye ulaştı.

Web Sitesi: poki.com

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