Serious Scramblers, tehlikeli bir platforma inen bir karakteri kontrol ettiğiniz bir platform oyunudur. Engeller ve canavarlarla dolu karanlık bir çukura düşmek için gereken cesarete sahip misiniz? Bir platformun üstüne düşmek için tek yapmanız gereken sola veya sağa gitmek. Ancak dikkatli olun çünkü bazı platformlarda sivri uçlar, tehlikeli yaratıklar ve başka tuzaklar bulunur. Ayrıca bir taraftan geçip diğer taraftan çıkma yeteneğine de sahipsiniz. Bu hediyeden yararlanın ve körü körüne çukura atlamadan önce bir sonraki hamlenizi planlayın. Koşularınızda topladığınız paralarla açabileceğiniz çeşitli yeni karakterler var. Devam edin ve çukurun derinliklerine dalın ve derinliklerde gizlenen patronu bulun! Ciddi Scramblers mı oynuyorsunuz? Hareket - Sol/Sağ veya A/DSerious Scramblers, Chinykian tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Train-Top Mania, Serious Scramblers'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Seious Scramblers, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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