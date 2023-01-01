WebCatalog
Serious Scramblers

Serious Scramblers

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Serious Scramblers çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Serious Scramblers, tehlikeli bir platforma inen bir karakteri kontrol ettiğiniz bir platform oyunudur. Engeller ve canavarlarla dolu karanlık bir çukura düşmek için gereken cesarete sahip misiniz? Bir platformun üstüne düşmek için tek yapmanız gereken sola veya sağa gitmek. Ancak dikkatli olun çünkü bazı platformlarda sivri uçlar, tehlikeli yaratıklar ve başka tuzaklar bulunur. Ayrıca bir taraftan geçip diğer taraftan çıkma yeteneğine de sahipsiniz. Bu hediyeden yararlanın ve körü körüne çukura atlamadan önce bir sonraki hamlenizi planlayın. Koşularınızda topladığınız paralarla açabileceğiniz çeşitli yeni karakterler var. Devam edin ve çukurun derinliklerine dalın ve derinliklerde gizlenen patronu bulun! Ciddi Scramblers mı oynuyorsunuz? Hareket - Sol/Sağ veya A/DSerious Scramblers, Chinykian tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Train-Top Mania, Serious Scramblers'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Seious Scramblers, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Serious Scramblers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Winter Dodge

Winter Dodge

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

Recoil

Recoil

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Cold Storage

Cold Storage

poki.com

3 Mice

3 Mice

poki.com

Klung

Klung

poki.com

Stickman Go

Stickman Go

poki.com

Look, Your Loot!

Look, Your Loot!

poki.com

Unicycle Legend

Unicycle Legend

poki.com

Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası