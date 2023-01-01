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Zeepkist: Crash 2D

Zeepkist: Crash 2D

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Web Sitesi: poki.com

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Zeepkist: Crash 2D, yüksek puanlar elde etmek için görevinizin Zeepkist'inizle en muhteşem kazaları yaratmak olduğu komik bir araba oyunudur! Seçtiğiniz pozdan başlayarak Zeepkist'inizi maksimum güçle bırakın ve fırlatmadan önce karakterinizi doğru zamanda sola ve sağa hareket ettirin. Bu Yeet eylemi nihai hasarla sonuçlanır! Ne kadar çok kaosa neden olursanız, o kadar çok para kazanırsınız. Kazançlarınızı farklı arabalara, aksesuarlara ve yola çıkacak engellere harcayın. Oyundaki çok sayıda haritanın kilidini açmak için jetonları da kullanabilirsiniz. Sahip olduğun her Zeepkist'i çökertebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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