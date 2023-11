Operation Desert Road, zırhlı araçlara bindiğiniz ve gördüğünüz her şeyi yok ettiğiniz bir aksiyon oyunudur. Bir seviyeyi bitirmek için tek yapmanız gereken hedefe ulaşmak, ancak rakiplerinizi ve yoldaki engelleri yok ederseniz daha fazla puan kazanırsınız. Kazandığınız parayı yeni ve geliştirilmiş araçlara harcayın, böylece kendi özelliklerine sahip 32'den fazla farklı aracın yer aldığı yeni haritaları şık bir şekilde keşfedebilirsiniz! Çöl Yolu Operasyonu, XFormGames tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-Storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! ve Burnin' Rubber 5 XS'i Poki üzerinden ücretsiz olarak Operation Desert Road oynayabilirsiniz. Desert Road Operasyonu şimdilik sadece bilgisayarınızda oynanabilmektedir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Operation Desert Road ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.