Burnin' Rubber Crash n' Burn, ateş, roket ve diğer silahları kullanarak rakiplerinizi geride bırakarak birinci olmaya çalıştığınız bir sürüş oyunudur. Ya hızlanın ve tozunuzu yemelerini sağlayın ya da yükseltilebilir araba silahlarınızı kullanarak tozu ısırmalarını sağlayın! Bu aksiyon dolu yarış deneyiminde şehrin dört bir yanındaki 25'ten fazla benzersiz görevi tamamlamalı ve yakalanmadan önünüze çıkan her şeyi yok etmelisiniz. Patlamalar gibi harika güçlendirmeleri bulmak için gördüğünüz her güçlendirmeyi aldığınızdan emin olun. Güvenli evde kazandığınız parayla yeni araçların ve yükseltmelerin kilidini açmayı da unutmayın! Şehirdeki en iyi yarışçı olmak için gerekenlere sahip misiniz?Burnin' Rubber Crash n' Burn, Ocak 2022'de XFormGames tarafından geliştirildi. Muhteşem yarış ve platform oyunlarının arkasındaki ekip onlar: Hydro-Storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladyatör Gerçek Hikayesi, Toplanma Noktası-4, Toplanma Noktası 3, Go Kart Go! Ultra! ve Burnin' Rubber 5 XSBurnin' Rubber Crash n' Burn'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Burnin' Rubber Crash n' Burn şimdilik yalnızca masaüstü bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Burnin' Rubber Crash n' Burn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.