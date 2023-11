Rally Point 2, dünya çapındaki çeşitli yarış pistlerinde birinci olmak için yarışmanız gereken bir 3D araba yarışı oyunudur. Bu oyunda zorlu parkurlarda ne kadar iyi sürdüğünüzü test edebilirsiniz. Şehirler, çöller, sokaklar, adını siz koyun! Tam gaz ilerleyin ve belirli bir süre içinde en hızlı puanları elde edin. Direksiyon becerilerinizi kullanın, virajlarda sürüklenin ve nitro desteğinizi kullanarak her şeyi hızlandırın. Ancak aracınızın kısa devre yapmasına neden olacağından motorunuzu aşırı ısıtmayın! Zaman rekorları kırmak size yeni araçlara, yeni pistlere ve özelleştirme seçeneklerine erişim sağlayacak. Öyleyse devam edin ve favori arabanızı bitiş çizgisine kadar sürün! Yönlendir - WASD veya Ok tuşlarıSıfırla - RPause - Esc veya PNitro - Space veya ZDrift - Sola kaydırma veya XRally Point 2, XFormGames tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka beceri oyunları da var: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-Storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! ve Burnin' Rubber 5 XSRally Point 2'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Rally Point 2 yalnızca masaüstü bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rally Point 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.